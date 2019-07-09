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    التحالف العربي: لن نتوانى في التصدي للحوثيين واستهدافهم للملاحة البحرية

    08:39 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    التحالف العربي: لن نتوانى في التصدي للحوثيين واستهدافهم للملاحة البحرية

    المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليم

    الرياض - (أ ش أ):

    أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية".

    وأضاف المالكي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أن "المليشيا الحوثية مستمرة في تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية"، وأن "التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك المليشيا للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

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