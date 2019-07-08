قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 3 مقدسيين

رام الله - (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مصلى ومنطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة ومصلى باب الرحمة، مستفزة المصلين من النساء والرجال المتواجدين، وبشكل مفاجئ اعتقلت ثلاثة شبان واقتادتهم بالقوة لمركز التحقيق خارج المسجد الأقصى، كما تمركزت عند المصلى، وأغلقت المنطقة حوالي نصف ساعة.

وأوضح المصلون أن شرطة الاحتلال كانت اقتحمت المصلى اليوم وأزالت السواتر الحديدية التي تفصل بين النساء والرجال داخل مصلى باب الرحمة.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة نوبا شمال غربي الخليل على حاجز عسكري قرب مخيم العروب، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيسي قرب بلدة بيت عوا، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين ومنع تنقلهم بين تلك البلدات.

وأوضحت مصادر فلسطينية أمنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إغلاق هذه الطريق لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.