العراق يدعو لتسوية سياسية في سوريا وانهاء معاناة شعبها

بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، إلى ايجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وانهاء معاناة الشعب السوري .

وشدد الرئيس العراقي خلال استقباله اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر "على أهمية إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في سوريا وإنهاء معاناة الاشقاء السوريين ومساعدتهم على مواجهة الارهاب، مع التأكيد على أن أولوياتنا حماية أمن العراق واستقراره وسيادته".

وقال إن العراق يسعى إلى " انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن".

ودعا إلى اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الاطراف لحل القضايا العالقة والأزمات وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي".

وأشار الرئيس العراقي إلى "ضرورة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة خدمة للمصالح العليا للبلدين وتعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، جدد جيفري "حرص الولايات المتحدة على توطيد علاقاتها مع العراق في المجالات كافة والرغبة في توسيع سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الاقليمي والدولي".