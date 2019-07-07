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    مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة "إب" في اليمن

    05:57 م الأحد 07 يوليه 2019
    مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة "إب" في اليمن

    مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين

    صنعاء - (أ ش أ)

    شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم /الأحد/ غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

    ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر محلية يمنية القول إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر "الحمزة" الكائن بمديرية "السبرة" جنوب شرق المحافظة؛ ما كبد الحوثيين خسائر فادحة.

    وتأتي هذه الغارات بعد يومين من غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر ذاته.

    واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعد من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيا في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

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