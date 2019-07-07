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    العاهل السعودي يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويبحثان الفرص الاستثمارية وحرية الملاحة

    02:51 م الأحد 07 يوليه 2019
    العاهل السعودي يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويبحثان الفرص الاستثمارية وحرية الملاحة

    العاهل السعودي ووزير الخزانة البريطاني

    الرياض - (د ب أ):

    استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين ، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

    كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة "في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".

    وشهدت الملاحة في المياه القريبة من منطقة الخليج تهديدات مؤخرا بعد تعرض عدد من السفن لهجمات تم توجيه الاتهامات لإيران بالمسؤولية عنها.

    الملك سلمان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند

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