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    اعتقال أكثر من 100 شخص في مظاهرات احتجاج بكازاخستان

    11:04 م السبت 06 يوليه 2019
    اعتقال أكثر من 100 شخص في مظاهرات احتجاج بكازاخستان

    قوات الشرطة في كازاخستان

    نور سلطان - (أ ش أ):

    اعتقلت السلطات في كازاخستان اليوم السبت، أكثر من 100 شخص لاشتراكهم فى مظاهرات دون ترخيص مسبق احتجاجا على أسلوب تداول السلطة في البلاد.

    وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة الكازاخستانية حذرت المراسلين الأجانب من تصوير المظاهرات التي اندلعت في (الما آتا)، والعاصمة الجديدة نور سلطان فضلا عن كاراجاندا واورال، وهي مظاهرات تتزامن مع عيد الميلاد السبعين للرئيس المستقيل نور سلطان نزاربييف .

    وكان نور سلطان نزاربييف قد استقال - بشكل مفاجئ - الربيع الماضي، ورشح حليفه قاسم توكاييف لخلافته، حيث توكاييف حصل على 70 فى المائة في الانتخابات الرئاسية جرت الشهر الماضي.

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