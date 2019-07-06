الحوثيون يعلنون شنّ هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان السعودي

القاهرة - (مصراوي):

ذكر تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي باليمن، اليوم السبت، أن الحركة المتحالفة مع إيران، قالت إنها نفذت هجمات بطائرات مسيرة على حظائر طائرات حربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان بجنوب السعودية.

ولم يرد بعد تأكيد من السعودية على وقوع الهجمات، بحسب وكالة "رويتر".

وشنّ الحوثيون الذين يحاربون تحالفا تقوده السعودية في اليمن هجمات متكررة ضد أهداف في المملكة.