رئيس فنزويلا يدعو مجددا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة

كاراكاس (أ ش أ)

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعوته للحوار بين الحكومة والمعارضة، مشددا في الوقت ذاته على رغبة حكومته في السلام.

جاء ذلك في كلمة لمادورو خلال عرض عسكري تم تنظيمه؛ احتفالا بعيد استقلال بلاده الـ208، بمشاركة الدبابات والمقاتلات والقوات الخاصة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

وفي غضون ذلك، نظم زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية، خوان جوايدو، مظاهرة في العاصمة كاراكاس شارك فيها بضعة آلاف محتج، وهو أقل بشكل ملحوظ من عدد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري.