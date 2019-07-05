"مركز المصالحة": حوالي 800 لاجئ ونازح يعودون إلى منازلهم أسبوعياً في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، إن نحو 500 إلى 800 لاجئ ومُهجَّر داخلياً في سوريا يعودون إلى منازلهم أسبوعياً.

ّونقلت شبكة "روسيا اليوم" اليوم/ الجمعة/ عن باكين قوله: إن اللاجئين السوريين يعودون بشكل منتظم من مناطق من بينها معكسر الركبان في سوريا.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن "اللاجئين يصِلون من الخارج وتدفقهم في ازدياد. حيث وجد الناس أن جميع الظروف باتت مواتية لعودة آمنة"، مشيراً إلى أن المركز الروسي سيستمر في العمل على إعادة اللاجئين من معسكر الركبان الذي يشتمل على نحو 26 ألف شخص تقريباً، حسب قوله.

وأكد أليكسي باكين أن هدف المركز لضمان خروج آمن ومنظم للاجئين يتم بالتعاون مع الحكومة السورية.