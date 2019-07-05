مفوضية شؤون اللاجئين تعرب عن أسفها لغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

بروكسل (أ ش أ)

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أسفها لغرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية .

وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية نسخة منه، إنه "لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن، نحتاج لتقديم بدائل نافعة للناس لتجنيبهم الحاجة للقيام برحلات خطرة"، مشيرًا إلى أن الناس يعرضون حياتهم للخطر أملاً بحياة أفضل إذ ليس لديهم أي خيار آخر.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أوضح البيان أنه تم نقل اليوم 29 لاجئا من مركز جريان للاحتجاز الواقع على بعد 90 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ومن جانبه، وصف المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون المتوسط ميشيل كوشيل ظروف المعيشة في هذا المخيم بـ "المزري"، معربا عن خوفه من أن يقع المحتجزون من المهاجرين فريسة الاشتباكات.

وناشد كوشيل كافة الأطراف المساعدة لاطلاق سراح المهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز حيث يتسنى نقلهم إلى بر الأمان، قائلا إن "هناك حاجة لبذل جهود مكثفة لضمان عدم اعادة أي شخص يتم إنقاذه في المتوسط إلى ليبيا".

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، غرق قارب كان ينقل أكثر من 80 مهاجرا قبالة سواحل تونس بعد إبحارهم من السواحل الليبية في اتجاه إيطاليا بسبب التدافع ما أدى إلى انقلاب القارب بعد ساعات قليلة من انطلاقه.