  • عاجل:بزيادة تصل إلى 34%.. الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين رأس توت الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عزت أبو عوف عمرو وردة ريهام سعيد الثانوية العامة الطقس

    مفوضية شؤون اللاجئين تعرب عن أسفها لغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

    12:15 م الجمعة 05 يوليه 2019
    مفوضية شؤون اللاجئين تعرب عن أسفها لغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

    قارب مهاجرين

    بروكسل (أ ش أ)

    أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أسفها لغرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية .

    وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية نسخة منه، إنه "لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن، نحتاج لتقديم بدائل نافعة للناس لتجنيبهم الحاجة للقيام برحلات خطرة"، مشيرًا إلى أن الناس يعرضون حياتهم للخطر أملاً بحياة أفضل إذ ليس لديهم أي خيار آخر.

    وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أوضح البيان أنه تم نقل اليوم 29 لاجئا من مركز جريان للاحتجاز الواقع على بعد 90 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

    ومن جانبه، وصف المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون المتوسط ميشيل كوشيل ظروف المعيشة في هذا المخيم بـ "المزري"، معربا عن خوفه من أن يقع المحتجزون من المهاجرين فريسة الاشتباكات.

    وناشد كوشيل كافة الأطراف المساعدة لاطلاق سراح المهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز حيث يتسنى نقلهم إلى بر الأمان، قائلا إن "هناك حاجة لبذل جهود مكثفة لضمان عدم اعادة أي شخص يتم إنقاذه في المتوسط إلى ليبيا".

    وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، غرق قارب كان ينقل أكثر من 80 مهاجرا قبالة سواحل تونس بعد إبحارهم من السواحل الليبية في اتجاه إيطاليا بسبب التدافع ما أدى إلى انقلاب القارب بعد ساعات قليلة من انطلاقه.

    هذا المحتوى من

    قارب مهاجرين غرق قارب مهاجرين تونس

    الخبر التالى:

    لافروف: ندرس حاليا عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا بشأن الأزمة السورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان