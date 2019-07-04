ميليشيات الحوثي تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية يمنية

صنعاء - (أ ش أ)

فرضت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، اليوم الخميس، إتاوات جديدة على عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعيا وراء تمويل ما تسميه "المجهود الحربي" في اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مسؤول يمني قوله "إن الإتاوات الجديدة شملت قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني".

في المقابل، عبر وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني عن استغرابه إزاء ما وصفه بـ "صمت الأمم المتحدة" إزاء هذا "النهب المنظم" الذي تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف.