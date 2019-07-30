السعودية تعد لاتفاقية تعاون أمني مع العراق

الرياض - (د ب أ):

أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء الإعداد لاتفاقية للتعاون الأمني مع العراق.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته، التي عُقدت اليوم في نيوم بمنطقة تبوك برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، "تفويض وزير الداخليةـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني" بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه.

ولم توضح الوكالة المجالات التي ستغطيها الاتفاقية.

وقرر المجلس أيضا تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.