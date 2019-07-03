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    حول العالم في 24 ساعة: مصر تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية

    01:00 ص الأربعاء 03 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: مصر تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد مصر على وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان.

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