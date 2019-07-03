حول العالم في 24 ساعة: مصر تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد مصر على وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان.
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