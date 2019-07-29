تقرير بريطاني: جونسون يطلق " أكبر حملة دعائية" لدعم خطته بشأن البريكست

لندن - (د ب أ):

ذكر تقرير صحفي اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوف يدشن أكبر حملة دعائية حكومية منذ الحرب العالمية الثانية في محاولة لحشد الدعم وراء خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة ديلي تلجراف عن مصادر حكومية لم تسمها القول إن حكومة المحافظين الجديدة سوف تنفق 100 مليون جنيه استرليني (123 مليون دولار) على الدعاية خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقالت الصحيفة إن هذه الحملة" سوف تكون أكبر حملة دعاية منذ الحرب العالمية الثانية من أجل إعداد بريطانيا لخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع دعاية تسويقية على لوحات الاعلانات والراديو والتلفزيون".

وكتبت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون، التي من المقرر أن تلتقى بجونسون اليوم، تغريدة قالت فيها إن حجم التمويل المذكور للحملة" مضيعة مخجلة للأموال".

وكان جونسون قد تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.