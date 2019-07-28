رئيس الهند يصل إلى بنين في إطار جولة إفريقية

بورتو نوفو - (أ ش أ):

وصل الرئيس الهندي رام ناث كوفند، مساء اليوم الأحد، إلى بنين في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا زيارة جامبيا وغينيا.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية الهندية، أن رئيس بنين باتريس طالون سوف يلتقي نظيره الهندي غدًا الاثنين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الهندي كلمة في البرلمان البنيني، كما يلتقي أيضا بأعضاء الجالية الهندية في كوتونو قبيل مغادرته بعد غد الثلاثاء، إلى جامبيا.