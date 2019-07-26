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    تركيا: تحييد 8 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

    10:49 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    تركيا: تحييد 8 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

    الجيش التركي

    أنقرة- (د ب ا):

    أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 8 إرهابيين في عملية بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

    وذكرت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن عناصر من قيادة درك الولاية ومديرية أمنها، نفذت عملية أمنية مدعومة جوا ضد الإرهابيين، في ريف قضاء يوكسك أوفا بهكاري، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

    وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد 8 إرهابيين، لافتة إلى أن العملية متواصلة في المنطقة.

    ولم توضح الوزارة المنظمة التي ينتمي إليها هؤلاء الإرهابيين، غير ان قوات الأمن والجيش التركي، تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

    يأتي ذلك ردا على هجمات ينفذها الحزب، الذي تصنفه انقرة منظمة إرهابية، داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

    الجيش التركي أنقرة تركيا الإرهاب ولاية هكاري

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