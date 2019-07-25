وفاة الرئيس التونسي عن عمر يناهز 92

تونس- (د ب ا):

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

تم مساء أمس الأربعاء نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس "بقرار من الأطباء المباشرين له"، وفق ما صرح به فجر اليوم الخميس نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وكان قايد السبسي غادر المستشفى في أول يوليو الجاري "بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية آنذاك.

وكان السبسي وقع في 5 يوليو أمرا يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر. كما وقع في اليوم نفسه أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت لاحق العام الجاري.

يشار إلى أن السبسي نُقل يوم 21 يونيو إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه "لوعكة صحيّة خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، سعيدة قراش.