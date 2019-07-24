بعد "تهديد" إسرائيل لميناء بيروت.. لبنان يطالب بتحرك دولي

القاهرة - مصراوي:

اتهم لبنان إسرائيل، الثلاثاء، بتهديد بنيته التحتية المدنية بعد أن أبلغت إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى ميليشيا حزب الله - بحسب العربية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه في عام 2018 و2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لا سيما ميناء بيروت".

وذكر دانون لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أن "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله". وترى إسرائيل أن حزب الله، الذي خاضت ضده حرباً لمدة شهر عام 2006، يمثل أكبر تهديد على حدودها.

بدورها، قالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التهديدات تمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية.

وتابعت مدللي: "إذا كان يستخدم (تلك التهديدات) ليعد العدة والمجتمع الدولي لشن هجوم على المطارات والموانئ المدنية للبنان وبنيته التحتية مثلما فعلوا في عام 2006 فإن على هذا المجلس أن لا يلتزم الصمت".