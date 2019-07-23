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    هولندا: أحكام بالسجن لفترات طويلة على مقاتلين سابقين اثنين بتنظيم داعش

    09:59 م الثلاثاء 23 يوليو 2019
    هولندا: أحكام بالسجن لفترات طويلة على مقاتلين سابقين اثنين بتنظيم داعش

    تعبيرية

    لاهاي - (د ب أ):

    قضت محكمة هولندية اليوم الثلاثاء، بسجن اثنين من المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي لعدة سنوات في هولندا.

    وقال الحكم إن كلا الرجلين ينتميان إلى منظمة إرهابية وساعدا في تدبير الجرائم.

    وقاتل الرجلان، وعمرهما 24 و 25 عامًا ، وهما هولنديين الجنسية، من أجل تنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2014 و

    وأدين أحد الرجلين بجريمة حرب وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وستة

    وتم تصويره بجوار شخص مصلوب وتم توزيع الصورة.

    وحكم على المتهم الآخر بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر.

    وتم الحكم على كلا الرجلين بالفعل بالسجن لمدة ست سنوات في تركيا ، لكنهما هربا إلى هولندا في عام 2018 ، حيث تم اعتقالهما هناك على الفور.

    وأنكر كلاهما الاتهامات الموجهة لهما.

    محكمة هولندي تنظيم داعش هولندا لاهاي

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