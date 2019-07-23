فرنسا والمفوضية الأوروبية تهنئان جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني

باريس- (د ب أ):

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، بوريس جونسون بفوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم الثلاثاء.

وأعرب ماكرون وفون دير لاين عن تطلعهما للعمل مع جونسون.

ونقلت وكالة بلومبرج عن فون دير لاين، قولها في باريس قبل حفل عشاء بالقصر الرئاسي: " أتطلع لعلاقة عمل جيدة مع جونسون. هناك الكثير من الأمور التي يتعين أن نتغلب عليها سويا، أمامنا أوقات مليئة بالتحديات".

وقدم ماكرون التحية لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ووصفها " بالمخلصة".

وقال "سوف أكون سعيدا بالعمل مع جونسون في أسرع وقت ممكن، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بشأن القضايا الدولية اليومية، التي ننسق بشأنها بصورة وثيقة مع البريطانيين والألمان، مثل الوضع في إيران".