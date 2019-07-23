النواب الإسبان يصوتون اليوم بشأن إعادة انتخاب رئيس الوزراء

مدريد- (د ب ا):

من المقرر أن يصوت النواب الإسبان اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانوا سوف يعيدون انتخاب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حصول حزب العمال الاشتراكيين الذي ينتمى إليه سانشيز على المرتبة الأولى في الانتخابات، ولكن دون الحصول على أغلبية صريحة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سانشيز، 47 عاما، سوف يتمكن من الفوز بالأصوات المطلوبة في البرلمان الإسباني من أجل إعادة انتخابه.

ومن غير المتوقع أن يحصل سانشيز في الجولة الأولى على أغلبية مطلقة تقدر بـ 176 صوتا، وفي هذه الحالة سوف يتم إجراء جولة ثانية الخميس المقبل، حيث أن الحصول على أغلبية بسيطة، بمعني حصول سانشيز على أصوات مؤيدة أكثر من معارضة سوف يكون كافيا لإعادة انتخابه.

ويجري حزب العمال الاشتراكي مباحثات مع حزب يونيداس بوديموس منذ أسابيع، عقب أن استبعد في بادئ الأمر تشكيل ائتلاف مع الأئتلاف اليساري. ويطالب حزب يونيداس بوديموس بالحصول على أربع حقائب وزارية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويشغل حزب العمال الاشتراكيين ويونيداس بوديموس 167 مقعدا في البرلمان.

ويشار إلى أن سانشيز يتولى منصب رئيس الوزراء منذ يونيو 2018، عندما أطاح بسلفه ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة.