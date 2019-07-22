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    بومبيو: دول العالم عليها دور لحماية مسارات الملاحة البحرية في الخليج

    04:46 م الإثنين 22 يوليه 2019
    بومبيو: دول العالم عليها دور لحماية مسارات الملاحة البحرية في الخليج

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    نيويورك - (د ب أ):

    صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين أنه لا يتعين أن تعمل الولايات المتحدة بمفردها للحفاظ على سلامة السفن في الخليج، بعد الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

    وقال بومبيو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الإخبارية اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة عليها مسئولية الاضطلاع بدورها، ولكن العالم عليه دور كبير في هذه المسألة للحفاظ على استمرار فتح مسارات الملاحة البحرية".

    وأضاف أنه يرى الأفعال الإيرانية بمثابة "قرصنة دول".

    مايك بومبيو أزمة مضيق هرمز الولايات المتحدة بريطانيا
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