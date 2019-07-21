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وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا الإقليمية

10:39 م الأحد 21 يوليه 2019
وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا الإقليمية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، التي تزور الأردن حاليًا، عدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع بشأن القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.

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أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الأمم المتحدة الأردن

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