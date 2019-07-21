وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا الإقليمية

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، التي تزور الأردن حاليًا، عدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع بشأن القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.