إيران تنزع العلم البريطاني من ناقلة النفط المحتجزة وترفع علمها (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران نزعت العلم البريطاني من ناقلة النفط المحتجزة، لترفع علمها.

ونشرت فضائية "برس"الإيرانية، فيديو نزع العلم البريطاني عن الناقلة المحتجزة، لرفع العلم الإيراني، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ووصفت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، واقعة احتجاز إيراني لناقلة نفط بريطانية، بـ"العمل العدائي".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعبر له عن "خيبة أمله البالغة". كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن.

🔴 LIVE: Press TV exclusive footage from the main deck of etained UK-flagged tanker in Strait of Hormuz https://t.co/Ec8jmYlj2L