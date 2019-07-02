الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يحذرون إيران بسبب الاتفاق النووي

القاهرة – مصراوي:

أعربت دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بجانب الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم حسب الاتفاق النووي.

وأضاف وزراء خارجية تلك الدول مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أن التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

وتابع: "نحث إيران على التراجع عن خطوة تجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم والامتناع عن إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي".

وشهدت الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، توترًا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية العقوبات الأمريكية، وتخصيب طهران لليوارنيوم بحد فاق المتفق عليه وفق الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تجاوزها إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، أكثر من 300 كليوجرام، وهو أعلى من الحد المتفق عليه بحسب الاتفاق النووي.