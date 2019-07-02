سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

مسقط - (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية العمانية اليوم الثلاثاء إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل.

ونقلت الوزارة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن مصدر مطلع القول إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المصدر أن السلطنة "حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل بما يؤدي الى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين القول أمس :"مؤخرا، تم إعلان استئناف العلاقات الرسمية مع عُمان وإنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية في ذلك البلد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام في أكتوبر الماضي بزيارة للدولة الخليجية حيث التقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وذلك رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.