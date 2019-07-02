  • عاجل:التقديم للكليات العسكرية.. 70% للحربية و92% للفنية و"استثناء" بالجوية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    إيران تتهم الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق تجسس داخل أراضيها

    12:24 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    إيران تتهم الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق تجسس داخل أراضيها

    المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي

    القاهرة- مصراوي:

    اتهم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق مختلفة للتجسس داخل إيران.

    وقال إسماعيلي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء: "نُشرت فرق مختلفة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية للعمل في إيران وضد مصالحها".

    وتابع: "واحدة من طرق العداء الأمريكية هي إنشاء شبكات تجسسية لكسب الأخبار والمعلومات والقيام بالضغوط في أوقات معينة".

    وأضاف إسماعيلي: "لقد نجح رجال المخابرات الإيرانيين في الماضي بتحديد شبكة مخابرات أمريكية كبيرة تنتشر في جميع دول العالم، وتم تقديم المعلومات إلى الدول الصديقة بما في ذلك الصين".

    وأكد: "تم القضاء على هذه الشبكة التجسسية الأمريكية في العام الماضي، لكن العداء الأمريكي لم ينته".

    وكشف إسماعيلي عن أن السلطات الإيرانية: "أفشلت شبكة تجسس ثانية وتم إلقاء القبض على عناصرها الذين كانوا في أماكن حساسة وتم إرسالهم إلى القضاء… كان بينهم شخصان يعملان في مؤسسات تابعة للقوات المسلحة، وتم الحكم عليهما بالسجن المؤبد".

    وأوضح إسماعيلي أن "اثنين آخرين من أعضاء هذه الشبكة هما ضابطان في الجيش حكم عليهما بالإعدام".

    غلام حسين إسماعيلي إيران السلطة القضائية الإيرانية التجسس الاستخبارات الأمريكية

    الخبر التالى:

    فرنسا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان