واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة

واشنطن - (أ ش أ):

طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إيران بالإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

وندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله، حسبما أفادت قناة"سكاي نيوز" اليوم الخميس.

كان الحرس الثوري الإيراني قد اختطف ناقلة نفط قبل أيام، وقالت طهران في بادئ الأمر إنها سحبت الناقلة بعد تعطلها، لكن بعد ذلك أقرت باحتجازها.