أردوغان يدين هجوم أربيل ويؤكد العمل مع السلطات العراقية للوصول لمرتكبيه

اسطنبول - (د ب أ):

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الهجوم الشنيع" الذي استهدف موظفين من القنصلية التركية في مدينة أربيل بكردستان العراق اليوم الأربعاء.

وكتب، على حسابه على موقع تويتر، أن بلاده تواصل الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين من أجل "الوصول بسرعة لمرتكبي" الهجوم.