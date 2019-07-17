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    أردوغان يدين هجوم أربيل ويؤكد العمل مع السلطات العراقية للوصول لمرتكبيه

    04:36 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    أردوغان يدين هجوم أربيل ويؤكد العمل مع السلطات العراقية للوصول لمرتكبيه

    الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حفل تأبين للرئي

    اسطنبول - (د ب أ):

    أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الهجوم الشنيع" الذي استهدف موظفين من القنصلية التركية في مدينة أربيل بكردستان العراق اليوم الأربعاء.

    وكتب، على حسابه على موقع تويتر، أن بلاده تواصل الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين من أجل "الوصول بسرعة لمرتكبي" الهجوم.

    أردوغان السلطات العراقية كردستان العراق اطلاق نار تويتر

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