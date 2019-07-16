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    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

    05:02 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

    الاتحاد الأوروبي

    (مصراوي)

    فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، وقرر تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل معها ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

    جاء قرار الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة، وفق سكاي نيوز عربية.

    ووافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

    وأكد الاتحاد الاوروبي التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر الابيض المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ودعا المجلس تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.

    ورحب الاتحاد الاوروبي بالدعوة التي وجهتها حكومة قبرص للتفاوض مع تركيا ومعالجة حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية ، مع الاحترام التام للقانون الدولي.

    الاتحاد الأوروبي تركيا النقل الجوي البحر الابيض المتوسط

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