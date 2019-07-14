السلطات الأمريكية تبدأ حملات مداهمة لترحيل المهاجرين غير القانونيين

واشنطن - (أ ش أ):

بدأت سلطات الهجرة بالولايات المتحدة اليوم الأحد، تنفيذ حملات مداهمة في عدة مدن تستهدف ترحيل 2000 مهاجر بدون وثائق قانونية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بمغادرة الأراضي الأمريكية.

قال مسئولو هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن هذه الحملات تركز على من وصلوا إلى الأراضي الأمريكية خلال الفترة الأخيرة في مدن (أطلانطا وبالتيمور وشيكاجو ودينفر وهيوستن ولوس أنجيلوس وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو، ونيو أورليانز)، مشيرن إلى أن حملات نيو أورليانز تأجلت خلال عطلة الأحد بسبب إعصار باري الاستوائي.

من جانبه، قال كين كوتشنيللي القائم بأعمال مدير هيئتي المواطنة والهجرة الأمريكية، إن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين تلقوا أحكامًا فيدرالية بالترحيل، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للقبض على مرتكبي الجرائم العنيفة على وجه الخصوص.

وأوضح كوتشنيللي، أن ممثلي السلطات الأمريكية لا يستغلون مزاعم بعبور الحدود بصورة غير قانونية أو ارتكاب جنحة كسبب للاعتقال خلال تلك الحملات.