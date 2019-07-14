اعتقال شخص في أندونيسيا لمحاولة تهريب أنياب فيلة من ماليزيا

جاكرتا- أش أ:

ألقت السلطات الإندونيسية في جزيرة (نونوكان) بمقاطعة كالمنتان الشمالية القبض على رجل لمحاولته تهريب 10 أنياب فيلة من ماليزيا.

وأحبط المحققون من مركز إنفاذ القانون في المقاطعة محاولة التهريب بعد تلقي معلومات من مكتب الجمارك والضرائب في نونوكان.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، أن المشتبه به ويبلغ من العمر 54 عاما، دخل إندونيسيا من خلال ميناء نونوكان، وخلال تفتيش أمتعته عثر الضباط على 10 قطع عاج.​