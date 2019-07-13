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    الجيش السوري يدمر آليات ومواقع لإرهابيي فتح الشام بريفي إدلب وحماة

    06:33 م السبت 13 يوليه 2019
    الجيش السوري يدمر آليات ومواقع لإرهابيي فتح الشام بريفي إدلب وحماة

    الجيش السوري

    دمشق - (أ ش أ):

    نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مكثفة على تجمعات ومواقع انتشار وتحصينات لتنظيم فتح الشام والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في قرى وبلدات كفروما وحاس وكفريا وخان شيخون ومعرة حرمة بريف إدلب.

    وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، بأن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومواقع محصنة لهم ومستودعات أسلحة في خان شيخون التي تضم تجمعات كبيرة من الإرهابيين والعديد من مستودعات الأسلحة والذخائر.

    وأوضحت أن الجيش دمر أيضا آليات لإرهابيي "فتح الشام" بين بلدتي كفروما وحاس على مشارف الطريق الدولي دمشق حلب ودمرت تحصينات لهم في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

    وفي ريف حماة الشمالي، خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي التنظيم حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار .

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    الجيش السوري فتح الشام ادلب حماة

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