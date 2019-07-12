  • عاجل:أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    موسكو تنتقد مساعي واشنطن لمنع انتشار القيم الثقافية الروسية

    06:18 م الجمعة 12 يوليو 2019
    موسكو تنتقد مساعي واشنطن لمنع انتشار القيم الثقافية الروسية

    سيرجي ناريشكين

    موسكو - (أ ش أ):

    قال مدير الجمعية التاريخية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن مراكز البحوث الأمريكية تستحدث تدابير لمنع انتشار الثقافة والقيم الأخلاقية الروسية في جميع أنحاء العالم.

    ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ناريشكين قوله :"لأسباب مختلفة قرأت الكثير من مقالات المعارضين السياسيين حول تأثير روسيا ليس فقط من خلال اللغة الروسية ولكن أيضًا من خلال الثقافة الروسية ووسائل الإعلام ونظام القيم التي تتقدم بها روسيا في العالم، وبالطبع يحاول خصومنا السياسيون عرقلة ذلك غالبًا بطريقة ساخرة".

    وضرب ناريشكين مثالا على ذلك قائلا "في الدوائر العليا لإحدى الدول الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي (الولايات المتحدة) تم وضع مهمة أمام مراكز دولية رسمية لإنشاء منظومة أدوات من شأنها وضع حواجز أمام ترويج فعالية الفوج الخالد".

    وأضاف "يبدو ذلك الأمر أكثر سخرية عندما يقوم به حلفاؤنا السابقون في الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا ما حدث".

    يُذكر أن مسيرات "الفوج الخالد" تجري عادة في يوم الاحتفال بعيد النصر على النازية (9 مايو من كل عام) في روسيا وعدد من الدول الأخرى، ويرفع المشاركون في هذه المسيرات صور أقاربهم، الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

    هذا المحتوى من

    سيرجي ناريشكين روسيا الثقافة الروسية القيم الأخلاقية الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض التدفقات النقدية لتركيا بسبب التنقيب في المتوسط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان