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    وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن مخاوفها لبومبيو بشأن قيود الصادرات اليابانية

    02:22 ص الخميس 11 يوليه 2019
    وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن مخاوفها لبومبيو بشأن قيود الصادرات اليابانية

    وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج -هوا

    سول - (د ب أ):

    قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج -هوا لنظيرها الأمريكي مايك بومبيو في محادثة هاتفية إن القيود اليابانية على صادرات يمكن أن تؤثر سلبا على نظام التجارة العالمي من خلال تعطيل هيكل الإمداد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإلكتروني.

    وصرحت كانج لبومبيو بأن الخطوة التي اتخذتها اليابان غير مرغوب فيها في ظل العلاقة الودية التعاونية مع كوريا الجنوبية، والعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

    وأضافت كانج أن حكومة كوريا الجنوبية تبذل جهودا للتوصل إلى حل دبلوماسي من خلال الحوار مع اليابان وتأمل في ألا يزداد الوضع سوءًا.

    وأعرب بومبيو عن تفهمه، بحسب موقع الوزارة الكورية الإلكتروني.

    واتفق كانج وبومبيو على مواصلة التعاون لمحاولة تعزيز التواصل عبر القنوات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وبين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

    يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها سوف تفرض قيودا على الصادرات من ثلاث مواد مهمة مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر، وأنها من الممكن أن تحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمة للمشترين الجديرين بالثقة.

    كوريا الجنوبية كانج كيونج -هوا مايك بومبيو الصادرات اليابانية

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