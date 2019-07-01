وزير الخارجية البريطاني: سننسحب من الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت، أن بلاده ستترك الاتفاق النووي مع إيران إذا ما انتهكته طهران.

وقال هنت، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن بريطانيا ستترك الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن إيران خرقت الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، تأكيده تجاوز بلاده الحد المسموح به، وهو 300 كيلوجرام.

وحذرت الدول الأوروبية من حدوث أي خرق للاتفاق النووي، وقالت إنه سيفضي إلى عواقب.