الجيش الكوري الجنوبي: الجسم غير المحدد فوق المنطقة منزوعة السلاح.. سرب طيور

سول - (د ب أ):

قال متحدث باسم هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه اتضح أن الجسم الذي تم رصده يحلق فوق المنطقة منزوعة السلاح كان سربا من الطيور.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال في وقت سابق إنه بصدد "اتخاذ إجراءات عقب أن رصد الرادار العسكري جسما غير محدد يحلق في السماء فوق المنطقة منزوعة السلاح".

وأوضحت هيئة الأركان أنه جرى نشر عدة طائرات في المنطقة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم رصد سرب الطيور على ارتفاع 5ر4 كيلومترا داخل منطقة حظر جوي أنشأتها الكوريتان على الحدود بينهما وفقا لاتفاق توصلتا إليه العام الماضي.

وتأتي هذه الأنباء بعد مرور يوم من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح، حيث صافح ترامب الزعيم الكوري الشمالي، قبل أن يصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية أثناء وجوده في منصبه.