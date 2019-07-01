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    طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات كابول

    10:12 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات كابول

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول- (د ب ا):

    أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار السيارة المفخخة والهجوم الذي اعقبه، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة ما لايقل عن 65 شخصًا شرق كابول.

    وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهجوم استهدف منشآه لوجستية وهندسية تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية.

    وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد الله مايار إن هناك 9 أطفال من بين المصابين الـ65 حتى الان.

    حركة طالبان تفجيرات كابول سيارة مفخخة انفجار

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