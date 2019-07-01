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    مصرع 33 شخصا وإصابة 22 في تحطم حافلة ركاب بكشمير

    08:21 ص الإثنين 01 يوليو 2019
    مصرع 33 شخصا وإصابة 22 في تحطم حافلة ركاب بكشمير

    تحطم حافلة ركاب - ارشيفية

    دلهي- (أ ش أ):

    أعلن مسئولون في الهند، اليوم الاثنين، مصرع 33 شخصًا وإصابة 22 آخرين بجروح، في حادث تحطم حافلة ركاب وسقوطها في ممر ضيق بمنطقة "كيشتوار" بولاية "جامو وكشمير".

    وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الحادث وقع بينما كانت الحافلة في طريقها من منطقة "كيشوان" إلى منطقة "كيشتوار"، مشيرة إلى أنها انحرفت عن الطريق وسقطت في ممر ضيق.

    وأضافت القناة الهندية أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت جارية، كما أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

    يشار إلى أنه من الأسباب الشائعة لوقوع حوادث السير في الهند هو الطرق السيئة والقيادة المتهورة للسائقين.​

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    تحطم حافلة ركاب دلهي كشمير الهند حادث سير

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