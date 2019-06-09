المجلس العسكري السوداني: لم تتأثر الحياة رغم دعوة الحرية والتغيير لعصيان مدني

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، إن المجلس لم يصله أي مقترحات من قوى الحرية والتغيير.

وأضاف كباشي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المجلس سينظر في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسيتم الرد عليها.

وأكد أنه لا يمانع المجلس الانتقالي من أي طرح يقود لتقريب وجهات النظر مع المعارضة.

وقال كباشي، إن الأوضاع لم تتأثر كثيرًا، رغم دعوة قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل، داعيًا إياها لسحب دعوتها، ومعبرًا عن أسفه لذلك التصعيد المدني.

وتأزمت الأوضاع بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة، بعد فض اعتصام القيادة العامة، ومقتل أكثر من 60 شخصًا.