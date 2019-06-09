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    القوات الجوية الهندية توسع نطاق البحث عن طائرة عسكرية مفقودة منذ أسبوع

    12:03 م الأحد 09 يونيو 2019
    القوات الجوية الهندية توسع نطاق البحث عن طائرة عسكرية مفقودة منذ أسبوع

    القوات الجوية الهندية

    نيودلهي - (د ب أ):

    تم توسيع نطاق البحث عن طائرة عسكرية هندية مفقودة منذ أسبوع، وعلى متنها 13 شخصا، كما تم الإعلان عن جائزة لمن يدلى بمعلومات تساعد في تحديد مكان الطائرة.

    وكانت الطائرة انتونوف ان-32 التابعة للقوات العسكرية الهندية قد فقدت الاتصال مع القوات الأرضية بعد 30 دقيقة من إقلاعها في الثالث من يونيو الجاري من قاعدة جورهات بولاية آسام بشمال شرق الهند.

    وكانت الطائرة في طريقها إلى مهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش، بالقرب من الحدود مع الصين.

    وقد أخفقت جهود محاولة تحديد مكان الطائرة باستخدام الرادار أو القمر الاصطناعي، بالإضافة إلى جهود البحث في غابات ميشوكا.

    وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأحد إن القوات الجوية عززت من عمليات نشر الطائرات ووسعت نطاق البحث بصورة كبيرة منذ بدء عمليات البحث.

    وقد جرى الإعلان عن جائزة قدرها 7200 دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان الطائرة.

    القوات الجوية الهندية ولاية آسام الهند

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