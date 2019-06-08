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    الصين تنظم معرض السلع والاستثمار لجنوب شرق آسيا الأربعاء المقبل

    09:08 ص السبت 08 يونيو 2019
    الصين تنظم معرض السلع والاستثمار لجنوب شرق آسيا الأربعاء المقبل

    الصين

    بكين- أ ش أ:

    أعلنت الصين، اليوم السبت، تنظيم معرض إكسبو جنوب وجنوبي شرق آسيا للسلع والاستثمار خلال الفترة ما بين 12 و18 يونيو الجاري في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد.

    وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم- أن المعرض سيقام في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي عند بحيرة ديانتشي في كونمينغ، وسيحتوي على 17 جناحا، تشمل جناح الحزام والطريق للاستثمار والتعاون، وجناح الطاقة الخضراء، وجناح المنتجات الغابية الإيكولوجية.

    ويهدف جناح الحزام والطريق للاستثمار والتعاون إلى بناء منصة اتصالات فعالة للمستثمرين، وعرض المزايا والفوائد الشاملة التي حققتها المقاطعة، من حيث الانفتاح والتنمية والفرص التي وفرتها مبادرة الحزام والطريق.

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