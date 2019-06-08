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    الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية يزور كندا بعد غد

    01:53 ص السبت 08 يونيو 2019
    الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية يزور كندا بعد غد

    رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

    أوتاوا- أ ش أ:

    أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لويز موشيكيوابو، سيزور كندا خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري.

    وخلال الزيارة، سيناقش رئيس الوزراء جستن ترودو والأمين العام موشيكيوابو التقدم المحرز منذ قمة يريفان بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية وتعزيز اللغة الفرنسية والثقافات الناطقة بالفرنسية. كما سيناقشان الأهداف والأولويات المستقبلية للمنظمة، بالإضافة إلى التحديث الإداري الذي تقوم به المنظمة.

    وقال ترودو في تعليقه على الزيارة "كندا عضو فخور في المجتمع الفرنكوفوني الدولي والمنظمة الدولية للفرانكفونية. إنني أتطلع إلى الاجتماع مع الأمين العام موشيكيوابو لمناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها العمل سوية لمواجهة التحديات المشتركة ، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية وتعزيز اللغة الفرنسية والثقافات الناطقة بالفرنسية. "​

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