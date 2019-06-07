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    وفاة شابين أفغانيين في هجومي طعن في بلجراد

    02:31 م الجمعة 07 يونيو 2019
    وفاة شابين أفغانيين في هجومي طعن في بلجراد

    شرطة صربيا

    بلجراد- (د ب أ):

    لقيا شابان من أفغانستان حتفهما في هجوم طعن بالعاصمة الصربية بلجراد، في حادث يبدو أنه مرتبط بعداء بين مهاجرين.

    وتوفي شاب يبلغ من العمر 21 عاما بعد أن تعرض للطعن خلال شجار بالقرب من محطة الحافلات المركزية ليلة الأربعاء الماضي.

    وذكرت قناة "إن 1" التلفزيونية اليوم الجمعة أن آخر يبلغ من العمر 16 عاما قتل أمس الخميس في هجوم بسكين بمركز كرنياكشا لإقامة اللاجئين. وتردد أن المراهق متورط في هجوم الطعن الذي حدث يوم الأربعاء.

    ووفقا لـ"إن 1" فإن الضحية في أحدث هجوم كان اعتقل في كرواتيا لدخوله البلاد بشكل غير شرعي وتم إعادته إلى صربيا.

    وتم أمس الخميس اعتقال مشتبه به على صلة بالهجوم الأول، وتردد أنه على علاقة بأشخاص يعملون في تهريب البشر.

    الشرطة الافغانية وفاة بلجراد طعن صربيا

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