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    لتخفيف الاعتماد على دولة الاحتلال.. فلسطين تتطلع لاستيراد النفط من روسيا

    10:30 م الخميس 06 يونيو 2019
    لتخفيف الاعتماد على دولة الاحتلال.. فلسطين تتطلع لاستيراد النفط من روسيا

    وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي

    موسكو - (أ ش أ):

    أعرب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الخميس، عن تطلعه إلى استيراد النفط الخام من روسيا وأي دولة عربية؛ لتخفيف الاعتماد على إسرائيل.

    وقال العسيلي - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي - "نأمل أن ننجح باستيراد أي نفط خام وخصوصا من روسيا أو من أي دول عربية، حتى نتمكن من تخفيف الاعتماد على النفط الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون لدينا خيارات مختلفة وميزة الخيارات المتعددة بأن يكون هناك تنافسية كبيرة، وأعتقد أن النفط الروسي هو أحد الخيارات الموجودة التي نأمل بأن ننجح في إمكانية استيرادها".

    وانطلقت اليوم في روسيا فعاليات النسخة الـ 23 من منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يقام تحت شعار (تطوير أجندة التنمية المستقرة)، بمشاركة 140 دولة، ويعد المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

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    خالد العسيلي روسيا النفط دولة الاحتلال

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