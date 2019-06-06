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    المجلس الانتقالي السوداني يجدد دعوته للتفاوض مع قوى المعارضة

    09:28 م الخميس 06 يونيو 2019
    المجلس الانتقالي السوداني يجدد دعوته للتفاوض مع قوى المعارضة

    المجلس العسكري الانتقالي السوداني

    الخرطوم - (أ ش أ):

    جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدعوة للتفاوض مع قوى المعارضة وصولا لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني.

    وقال البرهان - في بيان صدر عن المجلس العسكري اليوم الخميس- "نمد أيدينا البيضاء للتفاوض لاستكمال تأسيس السلطة الشرعية"، مضيفا "ندعو الجميع للمرور فوق أخطاء ومرارات الماضي وصولا لأهداف الثورة".

    هذا المحتوى من

    Asha
    عبد الفتاح البرهان ثورة الشعب السوداني السودان
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