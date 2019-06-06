السودان.. "الحرية والتغير" ترفض دعوات المجلس العسكري للتفاوض

القاهرة – مصراوي:

أعلنت قوى الحرية والتغيير، رفضها لدعوات المجلس العسكري الانتقالي السوداني، لإعادة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني.

وأكدت في بيان نشرته اليوم عبر "تويتر"، أن الدعوات فيها استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهقت خلال فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

وقُتل أكثر من 61 شخصًا، خلال عمليات فض المجلس العسكري الانتقالي اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، وأصيب مئات آخرين.

وكانت وزارة الصحة السودانية نفت في بيان صباح الخميس، التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قتلت نحو مئة متظاهر خلال فض اعتصام الخرطوم يوم الاثنين الماضي، حيث قالت للصحفيين أن 61 شخصا لقوا حتفهم.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) قالت، صباح اليوم، أن حصيلة الفض وصلت إلى 108 قتلى من بينهم 40 شخصا جرى انتشال جثثهم من نهر النيل.