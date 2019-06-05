  • عاجل:الداخلية: استشهاد ضابط و7 أفراد في هجوم إرهابي على كمين بالعريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

    12:14 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

    صورة ارشيفية

    نيودلهي- (د ب ا):

    قال مسؤولون بولاية اوتاراخاند الهندية اليوم الأربعاء إن محاولة إنزال جوي لفريق إغاثة على قمة بالهيمالايا لاستعادة جثث خمسة متسلقين لم تكلل بالنجاح .

    وقال المسؤول الإداري فيجاي كومار " هناك مشاكل فنية، تم وقف محاولة إنزال فريق الإغاثة حاليا".

    ويشار إلى أن جهود البحث بدأت السبت الماضي بعد فقدان فريق مؤلف من ثمانية متسلقين، كانوا يحاولون تسلق قمة ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند.

    وتمكن الطيارون، الذين كانوا يقومون بطلعات جوية بالمروحيات، من رصد خمس جثث. ولم يتم بعد العثور على آثر للجثث الثلاث الأخرى.

    ويشار إلى أن الفريق المفقود يضم أربعة بريطانيين وأمريكيين اثنين واستراليا وهنديا .

    نيودلهي جثة الهيمالايا

    الخبر التالى:

    الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة تتركز حول تعزيز العلاقات الاقتصادية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان