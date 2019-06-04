الدفاع الجوي السوري يتصدى لسرب طائرات مسيرة غرب حماة

حماة (د ب أ)

تمكنت الدفاعات الجوية السورية اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة خلال أيام قليلة، من إحباط هجوم بسرب من الطائرات المسيرة كان يستهدف مهبطا للطائرات المروحية في ريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة"سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري في حماة: أن مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش تصدت لطائرات مسيرة، تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب، "مانعة إياها من استهداف مهبط طيران مروحي في منطقة جب رملة غرب حماة".

كانت وحدات الجيش السوري تصدت يومي السبت والأحد الماضيين لسربين من الطائرات المسيرة المفخخة كانت تحاول استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة جب رملة بريف حماة الغربي، حيث تمكنت المضادات الأرضية في الجيش من إسقاط بعضها وتفجير عدد كبير منها في الجو.