  • عاجل:رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار لغم بمحافظة الأنبار

    11:21 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار لغم بمحافظة الأنبار

    الغام - أرشيفية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، أن اثنين من المزارعين قتلا وأصيب آخر في انفجار لغم غرب مدينة حديثة.

    وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - إن لغما من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر اليوم الثلاثاء، في ثلاثة مزارعين خلال قيامهم بجني محصول الحنطة في قرية المدهم 100كم غرب مدينة حديثة غرب الرمادي.

    وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من المزارعين وإصابة آخر بجروح، مشيرًا إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

    وأفادت وزارة الدفاع العراقية بأن طيران التحالف الدولي وجه ضربتين جويتين ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي أسفرتا عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم كانوا داخل أحد الأنفاق في محافظة الأنبار.

    هذا المحتوى من

    الغام العراق تنظيم داعش الأنبار انفجار لغم

    الخبر التالى:

    آلاف المتظاهرين في التشيك يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان